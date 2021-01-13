Нападающий Манчестер Сити Серхио Агуэро может присоединиться к Барселоне в летнее трансферное окно.

"Блаугранас" в поисках результативной замены Луису Суаресу обратили внимание на форварда Манчестер Сити Серхио Агуэро.

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Трансферу может помочь то, что у аргентинца заканчивается контракт с "горожанами" летом 2021, сообщает The Sun. Манчестер Сити еще не предложил пролонгировать соглашение своему форварду.

К слову, Агуэро провел 9 матчей в текущем сезоне в составе команды Гвардиолы, записав в свой актив 2 гола.

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