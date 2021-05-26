Нападающий Манчестер Сити Серхио Агуэро в ближайшее время должен подписать соглашение с каталонским клубом.

Ради трансфера в Барселону Агуэро согласился на снижение зарплаты в 2 раза, сообщает Diario Sport со ссылкой на Esport 3.

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Отмечается, что в контракте прописаны немалые бонусы за количество проведенных матчей, выигранные трофеи и другие показатели. В Манчестер Сити Серхио зарабатывал около 12 млн евро в год.

Напомним, Агуэро защищает цвета Манчестер Сити с 2011 года. Аргентинский нападающий является лучшим бомбардиром в истории команды с результатом в 260 забитых мячей. По информации СМИ, летом Серхио перейдет в Барселону, где присоединится к своему куму Лионеля Месси.

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