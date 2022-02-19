Агуэро планирует поехать со сборной Аргентины на ЧМ-2022 – экс-звезда Ман Сити придумал себе новую роль
Серхио Агуэро не хочет оставаться без футбола после вынужденного завершения карьеры игрока.
"Я поеду на чемпионат мира в Катаре. На этой неделе мы встретимся с представителями сборной Аргентины. Я хочу быть там. Существует идея присоединиться к тренерскому штабу, я уже разговаривал с Лионелем Скалони. Мы должны попробовать обсудить эту тему.
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Я хочу быть там, но кто знает, что может произойти? Если поеду на ЧМ, буду рядом с ребятами, буду тренироваться. Для меня это не проблема. Я точно туда отправлюсь. Если не с национальной командой, то просто поеду сам и буду мотивировать ребят", – приводит слова Агуэро Goal.
Напомним, прошлым летом 33-летний нападающий перешел из Ман Сити в Барселону, однако вскоре был вынужден завершить карьеру из-за проблем с сердцем. В составе сборной Аргентины Агуэро провел 101 матч и отличился 41 голом.