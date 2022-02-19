"Я поеду на чемпионат мира в Катаре. На этой неделе мы встретимся с представителями сборной Аргентины. Я хочу быть там. Существует идея присоединиться к тренерскому штабу, я уже разговаривал с Лионелем Скалони. Мы должны попробовать обсудить эту тему.

"Это кучка засранцев", – Агуэро заступился за Месси, которого уничтожают из-за матча против Реала

Я хочу быть там, но кто знает, что может произойти? Если поеду на ЧМ, буду рядом с ребятами, буду тренироваться. Для меня это не проблема. Я точно туда отправлюсь. Если не с национальной командой, то просто поеду сам и буду мотивировать ребят", – приводит слова Агуэро Goal.

Напомним, прошлым летом 33-летний нападающий перешел из Ман Сити в Барселону, однако вскоре был вынужден завершить карьеру из-за проблем с сердцем. В составе сборной Аргентины Агуэро провел 101 матч и отличился 41 голом.

ЧМ-2022: список участников финальной части