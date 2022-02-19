"Я поїду на чемпіонат світу в Катарі. Цього тижня ми зустрінемося з представниками збірної Аргентини. Я хочу бути там. Існує ідея приєднатися до тренерського штабу, я вже розмовляв з Ліонелем Скалоні. Ми повинні спробувати, обговорити цю тему.

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Я хочу бути там, але хтозна, що може статися? Якщо поїду на ЧС, то буду поряд з хлопцями, буду тренуватися. Для мене це не проблема. Я точно туди вирушу. Якщо не з національною командою, то просто поїду сам і буду мотивувати хлопців", – наводить слова Агуеро Goal.

Нагадаємо, минулого літа 33-річний нападник перейшов з Ман Сіті у Барселону, однак незабаром був змушений завершити кар'єру через проблеми із серцем. У складі збірної Аргентини Агуеро провів 101 матч та відзначився 41 голом.

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