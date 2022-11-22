ЧМ-2022: Агуэро не пустили на базу сборной Аргентины
У легенды аргентинского футбола Серхио Агуэро не было необходимой аккредитации.
Бывший нападающий сборной Аргентины Серхио Агуэро раскритиковал футбольную ассоциацию своей страны (AFA) после того, как ему было отказано во въезде на тренировочную базу команды перед матчем ЧМ-2022 с Саудовской Аравией. Об этом информирует Reuters.
ЧМ-2022: Агуэро летел в Катар с шальными фанатами Бразилии – видео разрывает сеть
34-летний экс-игрок сказал, что хотел пожелать удачи своим соотечественникам, но ему дали понять, что без аккредитации вход на базу сборной Аргентины посторонним людям воспрещён.
"Звучит странно, что оформление аккредитации занимает три-четыре дня. Если они не хотят, чтобы я приходил, ничего страшного, но пусть скажут мне это в лицо. Я спросил, почему так происходит, и мне ответили, что решение исходит сверху. Но я вижу, что других людей пускают внутрь", – отметил Агуэро.
Агуэро забил 41 гол в 101 матче за Аргентину, представляя сборную на трех чемпионатах мира. Также Кун помог "альбиселесте" выиграть Кубок Америки 2021 года – первый крупный титул национальной сборной за 28 лет.
Аргентина ужасно провалилась на старте ЧМ-2022 – Месси проигрывает аутсайдеру с 3 отмененными голами, Италия радуется