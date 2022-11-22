Бывший нападающий сборной Аргентины Серхио Агуэро раскритиковал футбольную ассоциацию своей страны (AFA) после того, как ему было отказано во въезде на тренировочную базу команды перед матчем ЧМ-2022 с Саудовской Аравией. Об этом информирует Reuters.

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34-летний экс-игрок сказал, что хотел пожелать удачи своим соотечественникам, но ему дали понять, что без аккредитации вход на базу сборной Аргентины посторонним людям воспрещён.

"Звучит странно, что оформление аккредитации занимает три-четыре дня. Если они не хотят, чтобы я приходил, ничего страшного, но пусть скажут мне это в лицо. Я спросил, почему так происходит, и мне ответили, что решение исходит сверху. Но я вижу, что других людей пускают внутрь", – отметил Агуэро.

Агуэро забил 41 гол в 101 матче за Аргентину, представляя сборную на трех чемпионатах мира. Также Кун помог "альбиселесте" выиграть Кубок Америки 2021 года – первый крупный титул национальной сборной за 28 лет.

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