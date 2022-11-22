ЧС-2022: Агуеро не пустили на базу збірної Аргентини
Легенда аргентинського футболу Серхіо Агуеро не мав необхідної акредитації.
Колишній нападник збірної Аргентини Серхіо Агуеро розкритикував футбольну асоціацію своєї країни (AFA) після того, як йому було відмовлено у в'їзді на тренувальну базу команди перед матчем ЧС-2022 із Саудівською Аравією. Про це повідомляє Reuters.
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34-річний екс-гравець сказав, що хотів побажати успіху своїм співвітчизникам, але йому дали зрозуміти, що без акредитації вхід на базу збірної Аргентини стороннім людям заборонений.
"Звучить дивно, що оформлення акредитації займає три-чотири дні. Якщо вони не хочуть, щоб я приходив, нічого страшного, але нехай скажуть мені це в обличчя. Я запитав, чому так відбувається, і мені відповіли, що рішення йде зверху. Але я бачу, що інших людей пускають усередину", – зазначив Агуеро.
Агуеро забив 41 гол у 101 матчі за Аргентину, представляючи збірну на трьох чемпіонатах світу. Також Кун допоміг "альбіселесте" виграти Кубок Америки 2021 року – перший великий титул національної збірної за 28 років.
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