Колишній нападник збірної Аргентини Серхіо Агуеро розкритикував футбольну асоціацію своєї країни (AFA) після того, як йому було відмовлено у в'їзді на тренувальну базу команди перед матчем ЧС-2022 із Саудівською Аравією. Про це повідомляє Reuters.

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34-річний екс-гравець сказав, що хотів побажати успіху своїм співвітчизникам, але йому дали зрозуміти, що без акредитації вхід на базу збірної Аргентини стороннім людям заборонений.

"Звучить дивно, що оформлення акредитації займає три-чотири дні. Якщо вони не хочуть, щоб я приходив, нічого страшного, але нехай скажуть мені це в обличчя. Я запитав, чому так відбувається, і мені відповіли, що рішення йде зверху. Але я бачу, що інших людей пускають усередину", – зазначив Агуеро.

Агуеро забив 41 гол у 101 матчі за Аргентину, представляючи збірну на трьох чемпіонатах світу. Також Кун допоміг "альбіселесте" виграти Кубок Америки 2021 року – перший великий титул національної збірної за 28 років.

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