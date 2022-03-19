Агентство Шаблия разорвало отношения с Россией
Именитый украинский агент Вадим Шаблий отказался от какого-либо сотрудничества со страной-агрессором.
"После всего, что произошло, работа нашей компании на российском рынке невозможна. Пока идет война, не время думать о бизнесе. Семьи наших сотрудников, футболистов и их знакомых тоже серьезно пострадали от действий РФ на территории Украины.
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Сейчас мы помогаем всем, кому можем – эвакуируем семьи, встречаем и размещаем беженцев, устраиваем молодых воспитанников украинских академий в западных клубах. Я не хочу приводить конкретные примеры, это нескромно: время даст оценку всем и каждому. Настало такое время, когда поступки важнее слов. Нужно делать все, чтобы помогать выживать нуждающимся.
А когда все закончится, мы обязательно поддержим и детей, и футбольные школы, и надеюсь, целые города. К примеру, Мариуполь, где я вырос и прожил до 16 лет. И где остались мои родственники и друзья. Все мнения сейчас там - на районе Восточный, где я вырос и которого больше нет", – рассказал Шаблий в комментарии ТаТоТаке.
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