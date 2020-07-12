Жерсон Родригес побил капитана и лишится контракта с Анкарагюджю – появились фото пострадавшего

Форвард Анкарагюджю Жерсон Родригес, права на которого принадлежат Динамо, покинет турецкий клуб.

Люксембургский форвард устроил драку с капитаном Анкарагюджю Анте Кулушичем, из-за чего в последний момент потерял место в заявке на матч 32-го тура чемпионата Турции против Галатасарая (1:0).

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Однако на этом санкции для Жерсона не исчерпаны. По информации fanatik.com.tr, Анкарагюджю решил разорвать контракт с Рдригесом в одностороннем порядке, не дожидаясь завершения арендного соглашения.

Напомним, 25-летний форвард выступал за Анкарагюджю на правах аренды из киевского Динамо. Жерсон успел провести 11 матчей в чемпионате Турции, в которых забил 6 голов и отдал 2 ассиста.

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