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Жерсон Родригес побил капитана и лишится контракта с Анкарагюджю – появились фото пострадавшего

21:44 - Читати українською
Жерсон Родригес побил капитана и лишится контракта с Анкарагюджю – появились фото пострадавшего
Жерсон Родригес / фото: Анкарагюджю

Форвард Анкарагюджю Жерсон Родригес, права на которого принадлежат Динамо, покинет турецкий клуб.

Люксембургский форвард устроил драку с капитаном Анкарагюджю Анте Кулушичем, из-за чего в последний момент потерял место в заявке на матч 32-го тура чемпионата Турции против Галатасарая (1:0).

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Однако на этом санкции для Жерсона не исчерпаны. По информации fanatik.com.tr, Анкарагюджю решил разорвать контракт с Рдригесом в одностороннем порядке, не дожидаясь завершения арендного соглашения.

Напомним, 25-летний форвард выступал за Анкарагюджю на правах аренды из киевского Динамо. Жерсон успел провести 11 матчей в чемпионате Турции, в которых забил 6 голов и отдал 2 ассиста.

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Теги
Динамо Киев Динамо Киев Турция Анте Анте Кулушич Жерсон Жерсон Родригес Анкарагюджю Анкарагюджю
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