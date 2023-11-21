"Скажем так, Бенфика была более настойчивой и убедительной. Поэтому мы с Анатолием, исходя из этого, приняли такое решение.

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Чемпионат Италии – один из лучших в мире. Если ты хочешь расти, добиваться целей и выигрывать трофеи, то тебе придется играть за сильные команды из такой лиги, а в Италии много сильных команд, в том числе и Интер. Мы сделаем все, что сможем, и тогда будет то, чего Бог захочет", – цитирует Данченко Maisfutebol.

Напомним, Трубин перебрался в Бенфику из Шахтера в летнее трансферное окно за 10 миллионов евро. Его контракт с португальцами рассчитан до лета 2028 года. В текущем сезоне Анатолий провел за "орлов" 12 поединков во всех турнирах, в которых пропустил 11 голов (в 4-х матчах отстоял "на ноль"). Transfermarkt оценивает кипера в 22 млн евро.

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