"Скажімо так, Бенфіка була наполегливішою та переконливішою. Тому ми з Анатолієм, виходячи з цього, ухвалили таке рішення.

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Чемпіонат Італії – один із найкращих у світі. Якщо ти хочеш рости, домагатися цілей та вигравати трофеї, то тобі доведеться грати за сильні команди з такої ліги, а в Італії багато сильних команд, у тому числі й Інтер. Ми зробимо все, що зможемо, і тоді буде те, чого Бог захоче", – цитує Данченка Maisfutebol.

Нагадаємо, Трубін перебрався в Бенфіку з Шахтаря в літнє трансферне вікно за 10 мільйонів євро. Його контракт з португальцями розрахований до літа 2028 року. У пточному сезоні Анатолій провів за "орлів" 12 поєдинків у всіх турнірах, в яких пропустив 11 голів (у 4-х матчах відстояв "на нуль"). Transfermarkt оцінює кіпера у 22 млн євро.

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