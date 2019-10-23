Агент Тайсона рассказал, сможет ли зимой состояться трансфер бразильца в Милан

Агент полузащитника Шахтера Тайсона Диего Дорнеллес рассказал, почему летом не состоялся переход бразильца в Милан.

"Милан действительно интересовался Тайсоном летом. Шахтер не принял предложение "россонери". "Горняки" требовали 30миллионов евро, прописанные в контракте.

Тайсон провел юбилейный матч за Шахтер

Сейчас никаких контактов нет. Будущие переговоры зависят от Шахтера. Тайсон очень счастлив в своей команде, но будущее зависит не только от него.

В Шахтере он является капитаном команды. Сезон складывается замечательно, все идет правильно. Понятно, что ему импонирует интерес Милана, было бы гордостью носить футболку такого клуба. Но сейчас Тайсон уважает команду, где играет, ее болельщиков и руководство", – цитирует Дорнеллеса calciomercato.com.

Добавим, что в нынешнем сезоне 31-летний бразилец провел 13 матчей за Шахтер, отметившись 6 голами и 6 результативными передачами.

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