Тайсон провел юбилейный матч за Шахтер

Капитан "горняков" Тайсон за последние шесть лет успел сыграть за свой клуб 250 поединков.

Бразильский форвард донецкого клуба Тайсон, который выступает за Шахтер с января 2013 года, во вчерашнем матче 3-го тура Лиги чемпионов против загребского Динамо вышел на поле в 250-м матче за свою команду. За последние шесть лет капитану "горняков" удалось 48 раз отличиться в воротах соперника и отдать 73 результативные передачи.

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Напомним, Тайсон перешел в состав Шахтера из харьковского Металлиста – сумма трансфера составили около 15 млн евро.

В текущем сезоне бразилец сыграл за Шахтер в 13 матчах во всех турнирах, отдал 6 результативных передач и забил 6 голов.

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