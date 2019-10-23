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Тайсон провел юбилейный матч за Шахтер

12:31 23 Читати українською
Тайсон провел юбилейный матч за Шахтер
Тайсон / ФК Шахтар

Капитан "горняков" Тайсон за последние шесть лет успел сыграть за свой клуб 250 поединков.

16’ Евгений Коноплянка
75’ Додо
 
Дани Ольмо 25’
Мислав Оршич 60’
16’ Евгений Коноплянка
25’ Дани Ольмо
60’ Мислав Оршич
75’ Додо

Бразильский форвард донецкого клуба Тайсон, который выступает за Шахтер с января 2013 года, во вчерашнем матче 3-го тура Лиги чемпионов против загребского Динамо вышел на поле в 250-м матче за свою команду. За последние шесть лет капитану "горняков" удалось 48 раз отличиться в воротах соперника и отдать 73 результативные передачи.

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Напомним, Тайсон перешел в состав Шахтера из харьковского Металлиста – сумма трансфера составили около 15 млн евро.

В текущем сезоне бразилец сыграл за Шахтер в 13 матчах во всех турнирах, отдал 6 результативных передач и забил 6 голов.

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Теги
Лига чемпионов Динамо Загреб Динамо Загреб Шахтер - Динамо Загреб Шахтер Шахтер Тайсон Тайсон
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