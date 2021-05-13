В поединке 36-го тура Серии А против Сассуоло Роналду забил свой 100-й гол за Ювентус, но существует большая вероятность, что текущий сезон станет последним для 36-летнего португальца в Турине. Одним из претендентов на Роналду называют лиссабонский Спортинг, который в следующем сезоне будет играть в ЛЧ, а вот Ювентус вполне может не попасть в самый престижный евротурнир.

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"Я поеду в Италию и поговорю с ним. Я уговорю Криштиану и он будет здесь. В следующем сезоне он будет играть на Жозе Альваладе (домашняя арена Спортинга – прим.)", – цитирует Марию Долорес Авейру AS со ссылкой на TVI24.

Заметим, Спортинг стал чемпионом Португалии впервые за 19 лет. Именно в этом клубе Криштиану Роналду начинал свою карьеру, а в 2003-м перебрался в Манчестер Юнайтед. Ради возвращения в Португалию CR7 может значительно сократить свои финансовые аппетиты – сейчас нападающий зарабатывает 30 млн евро за сезон.

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