Роналду купил дом за более чем 7 млн евро в городе, где хочет завершить карьеру – Криштиану даже тут побил рекорд
Нападающий Ювентуса и сборной Португалии Криштиану Роналду продолжает инвестировать в дорогую недвижимость.
Последним приобретением Роналду стал пентхаус в роскошном здании, которое называется "Castilho", в Лиссабоне. Футболист заплатил за него 7,2 миллиона евро, что стало крупнейшей сделкой с недвижимостью в Португалии.
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Добавим, что площадь квартиры составляет 287 квадратных метров. Там есть панорамная терраса с камином, барбекю, небольшим садом и пейзажным бассейном. Собственные тренажерный зал и кинотеатр. Дом расположен на одной из самых дорогих улиц страны – Руа Кастильо.
Напомним, всего несколько дней назад появилась информация, что Роналду летом 2022 планирует вновь стать игроком лиссабонского Спортинга. Криштиану хочет завершить карьеру в том же клубе, в котором начинал ее.
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