Бельгийская прокуратура продолжает масштабное расследование о коррупции и договорных матчей.

Известный спортивный агент Патрик Де Костер был арестован сегодня в Бельгии, сообщает издание Sporza.be.

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"Патрик Де Костер подозревается в отмывании денег и подделке документов", – заявила прокуратура. Агент проходит по делу "Зеро", где расследуют договорные матчи и коррупцию в бельгийском футболе.

Накануне офис менеджера, который представляет интересы известных футболистов (в частности Кевина де Брюйне и Романа Безуса), обыскала прокуратура. Кроме того, следователи осмотрели и дом Де Костера. После ночи в тюрьме и нескольких часов допросов следователь Мишель Клез решил арестовать агента.

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