Агент Сильвано Мартина, представляющий интересы итальянского вратаря Джанлуиджи Буффона заявил, что его клиенту был бы интересен опыт выступлений в Португалии.

Если бы из Бенфики позвонили, то это, безусловно, заинтересовало бы нас.

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В потенциале это хорошая идея, но пока у меня не было никаких контактов с Бенфикой, даже с посредниками", – цитирует Мартину A Bola.

Напомним, 43-летний голкипер объявил, что покинет Ювентус после завершения контракта – летом 2021 года. Об интересе к ветерану сразу же заявил ряд клубов, среди которых: Бенфика, Рома, Барселона, Атланта, Севилья, Олимпиакос и Монца.

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