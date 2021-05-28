Агент Буффона отреагировал на слухи об интересе со стороны Бенфики
Агент Сильвано Мартина, представляющий интересы итальянского вратаря Джанлуиджи Буффона заявил, что его клиенту был бы интересен опыт выступлений в Португалии.
Если бы из Бенфики позвонили, то это, безусловно, заинтересовало бы нас.
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В потенциале это хорошая идея, но пока у меня не было никаких контактов с Бенфикой, даже с посредниками", – цитирует Мартину A Bola.
Напомним, 43-летний голкипер объявил, что покинет Ювентус после завершения контракта – летом 2021 года. Об интересе к ветерану сразу же заявил ряд клубов, среди которых: Бенфика, Рома, Барселона, Атланта, Севилья, Олимпиакос и Монца.
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