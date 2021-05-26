В услугах Буффона заинтересовалась Бенфика, которая изучает варианты подписания легендарного вратаря, сообщает A Bola.

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Отмечается, что кроме лиссабонского клуба на Буффона претендуют Севилья и Олимпиакос. Джанлуиджи пока еще не определился относительно завершения карьеры, поэтому может согласиться на сезон в одном из этих клубов. Ранее легенда Реала Икер Касильяс перебрался из Мадрида в Порту, где и завершил карьеру.

Напомним, летом 43-летний Джанлуиджи летом покинет Юве, но не собирается завершать карьеру. Претендентами на него называют Аталанту, Рома, Монцу и даже Барселону.

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