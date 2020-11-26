"Мы должны выполнять свою работу, тогда сможем говорить о выходе в следующий раунд Лиги Европы.

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В любом случае мы должны играть как в прошлом сезоне, но пока складывается несколько по-другому. Мы должны диктовать условия на поле и не подстраиваться под соперника", – сказал Абу-Ханна для ТК Футбол.

Напомним, перед матчем 4-го тура группового этапа ЛЕ с АЕКом, Заря расположилась на последней строчке своего квартета без зачетных баллов.

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