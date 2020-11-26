"Ми повинні виконувати свою роботу, тоді зможемо говорити про вихід в наступний раунд Ліги Європи.

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У будь-якому випадку ми повинні грати як у минулому сезоні, але поки складається трохи по-іншому. Ми повинні диктувати умови на полі і не підлаштовуватися під суперника", – сказав Абу-Ханна для ТК Футбол.

Нагадаємо, перед матчем 4-го туру групового етапу ЛЄ з АЕКом, Зоря розташувалась на останній сходинці свого квартету без залікових балів.

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