АЕК – Зоря: Абу Ханна розповів про план на ключову гру луганців у Лізі Європи
19:00 - Читать на русском
Легіонер Зорі Джоель Абу Ханна вірить у шанси підопічних Скрипника пробитись у плей-офф Ліги Європи.
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"Ми повинні виконувати свою роботу, тоді зможемо говорити про вихід в наступний раунд Ліги Європи.
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У будь-якому випадку ми повинні грати як у минулому сезоні, але поки складається трохи по-іншому. Ми повинні диктувати умови на полі і не підлаштовуватися під суперника", – сказав Абу-Ханна для ТК Футбол.
Нагадаємо, перед матчем 4-го туру групового етапу ЛЄ з АЕКом, Зоря розташувалась на останній сходинці свого квартету без залікових балів.
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