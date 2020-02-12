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Адурис – о возможном переходе в Барселону: Я слишком стар

00:25 39 Читати українською
Адурис – о возможном переходе в Барселону: Я слишком стар
Ариц Адурис / Getty images

Нападающий Атлетика Ариц Адурис опроверг слухи о том, что он может перейти в каталонскую Барселону.

"Я слишком стар для перехода в Барселону. Уверен, что они найдут кого-то лучше меня", – сказал Адурис в интервью журналу Panenka.

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Напомним, каталонцы в данный момент экстренно ищут форварда после травм Луиса Суареса и Усмана Дембеле.

Добавим, что 39-летний Адурис в составе клуба из Бильбао провел 400 матчей и забил 172 мяча. Он дважды становился лучшим бомбардиром Лиги Европы (2015/16, 2017/18). В составе сборной Испании форвард провел 13 матчей и забил 2 гола. Ранее стало известно, что текущий сезон станет для ветерана последним в карьере.

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