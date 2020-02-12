Адуріс – про ймовірний перехід у Барселону: Я занадто старий

Нападник Атлетіка Аріц Адуріс спростував чутки про те, що він може перейти в каталонську Барселону.

"Я занадто старий для переходу в Барселону. Упевнений, що вони знайдуть когось кращого за мене", – сказав Адуріс в інтерв'ю журналу Panenka.

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Нагадаємо, каталонці в даний момент екстренно шукають форварда після травм Луїса Суареса і Усмана Дембеле.

Додамо, що 39-річний Адуріс в складі клубу із Більбао провів 400 матчів і забив 172 м'ячі. Він двічі ставав найкращим бомбардиром Ліги Європи (2015/16, 2017/18). У складі збірної Іспанії форвард провів 13 матчів і забив 2 голи. Раніше стало відомо, що поточний сезон стане для ветерана останнім у кар'єрі.

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