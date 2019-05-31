Администратор сборной Украины рассказал, как спасал футболистов от полиции

Администратор сборной Украины Александр Кисткин рассказал об алкоголе в жизни футболистов.

"Все ли футболисты пьют? Кто приезжает сюда после Европы, выпивают бокал-два вина после матчей. Но потом останавливаются. Иногда пиво полезно выпить после игры – оно до пят доходит.

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Есть такие, которые вообще не пьют. Даже пиво. Зинченко, например. Пятов безалкогольное пиво пьет – год где-то. Вот был банкет чемпионский – Пятов молоко пил.

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Спасал ли футболистов от полиции, из ночных клубов вытаскивал? Очень много раз, но фамилии называть не буду. В Донецке я был как дежурный. Раз в месяц – точно. Мне положение не позволяло выпивать – всегда за рулем. Предположим, приезжаешь – и как будто ты ехал за рулем, ты нарушил", – цитирует Кисткина Tribuna.com.