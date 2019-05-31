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Адміністратор збірної України розповів, як рятував футболістів від поліції

18:34 295 Читать на русском
Адміністратор збірної України розповів, як рятував футболістів від поліції
Зінченко та Пятов не вживають алкоголь

Адміністратор збірної України Олександр Кісткін розповів про алкоголь у житті футболістів.

"Чи всі футболісти п'ють? Хто приїжджає сюди після Європи, випивають бокал-два вина після матчів. Але потім зупиняються. Іноді пиво корисно випити після гри – воно аж до п'ят доходить.

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Є такі, що взагалі не п'ють. Навіть пиво. Зінченко, наприклад. Пятов безалкогольне пиво п'є – рік десь. Ось був банкет чемпіонський – Пятов молоко пив.

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Чи рятував футболістів від поліції, з нічних клубів витягав? Дуже багато разів, але прізвища називати не буду. У Донецьку я був як черговий. Раз на місяць – точно. Мені становище не дозволяло випивати – завжди за кермом. Припустимо, приїжджаєш – і наче ти їхав за кермом, ти порушив", – цитує Кісткіна Tribuna.com.

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