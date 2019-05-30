Шевченко: Для сборной Украины было важно восстановить связи

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко рассказал о контрольный поединок против СК Днепр-1.

"Благодарен команде СК Днепр-1 за то, что они откликнулись на нашу инициативу сыграть этот товарищеский матч.

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Сам матч получился очень интересным. СК Днепр-1 – это команда, которая хочет играть в футбол, а для нас было важно снова вспомнить наши связи, структуру игры.

Ребята, конечно, набегали сегодня километраж. Это будет очень важно перед подготовкой к двум матчам отбора на Евро-2020", – поделился Шевченко в послематчевом комментарии, передает YouTube-канал УАФ.

Напомним, поединки Украина – Сербия и Украина – Люксембург пройдут на Арене Львов 7 и 10 июня соответственно.

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