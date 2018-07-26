Adidas пояснил, какой "жучок" для Трампа был в мяче Путина

Немецкий производитель экипировки Adidas прокомментировал предположение американского сенатора Линдси Грэма о "жучке", который мог быть встроен в мяч, подаренный Владимиром Путиным Дональду Трампу.

Компания Adidas объяснила назначение чипа в мяче Telstar, который российский президент подарил американскому коллеге, сообщает Спорт-Экспресс.

"Я працював у гарячих точках, але мене ніде так не обшукували, як у Росії". Наш фотокор, який повернувся із ЧС-2018

По информации немецкой фирмы, все мячи для ЧМ-2018 оборудованы технологией NFC – Near Field Communication. Мелкие встроенные чипы позволяют через специальное приложение для смартфонов считывать код. Затем пользователь получает доступ к видеороликам с финтами игроков, конкурсам и другого подобного контента. Удалить его технически невозможно.

Отметим, что сенатор-республиканец Грэм ранее предположил, что это устройство может использовать российская разведка для прослушивания в Белом доме.