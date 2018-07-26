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Adidas пояснил, какой "жучок" для Трампа был в мяче Путина

18:52 122 Читати українською
Adidas пояснил, какой "жучок" для Трампа был в мяче Путина
Трамп и Путин / Getty Images

Немецкий производитель экипировки Adidas прокомментировал предположение американского сенатора Линдси Грэма о "жучке", который мог быть встроен в мяч, подаренный Владимиром Путиным Дональду Трампу.

Компания Adidas объяснила назначение чипа в мяче Telstar, который российский президент подарил американскому коллеге, сообщает Спорт-Экспресс.

"Я працював у гарячих точках, але мене ніде так не обшукували, як у Росії". Наш фотокор, який повернувся із ЧС-2018

По информации немецкой фирмы, все мячи для ЧМ-2018 оборудованы технологией NFC – Near Field Communication. Мелкие встроенные чипы позволяют через специальное приложение для смартфонов считывать код. Затем пользователь получает доступ к видеороликам с финтами игроков, конкурсам и другого подобного контента. Удалить его технически невозможно.

Отметим, что сенатор-республиканец Грэм ранее предположил, что это устройство может использовать российская разведка для прослушивания в Белом доме.

Теги
Мир Володимир Путін Чемпионат мира-2018 Дональд Трамп Telstar 18
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