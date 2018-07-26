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Adidas пояснив, який "жучок" для Трампа був у м'ячі Путіна

18:52 755 Читать на русском
Adidas пояснив, який "жучок" для Трампа був у м'ячі Путіна
Трамп і Путін / Getty Images

Німецький виробник екіпірування Adidas прокоментував припущення американського сенатора Ліндсі Грема щодо "жучка", який міг бути вмонтований у м'яч, подарований Володимиром Путіним Дональду Трампу.

Компанія Adidas пояснила призначення чипа в м'ячі Telstar, який російський президент подарував американському колезі, повідомляє Спорт-Экспресс.

"Я працював у гарячих точках, але мене ніде так не обшукували, як у Росії". Наш фотокор, який повернувся із ЧС-2018

За інформацією німецької фірми, всі м'ячі для ЧС-2018 обладнані технологією NFC – Near Field Communication. Дрібні вмонтовані чипи дозволяють через спеціальний додаток для смартфонів зчитувати код. Потім користувач отримує доступ до відеороликів із фінтами гравців, конкурсів і подібного контенту. Видалити його технічно неможливо.

Відзначимо, що сенатор-республіканець Грем раніше припустив, що цей пристрій може використати російська розвідка для прослуховування в Білому домі.

Теги
Світ Володимир Путін Чемпіонат світу-2018 Дональд Трамп Telstar 18
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