Главный тренер Реала Карло Анчелотти прокомментировал осечку своей команды в матче с Эльче (2:2).

"Это был проигранный матч, но мы не опустили руки и хорошо отреагировали. Однако мы не можем быть рады сегодняшнему результату.

Невероятная развязка в видеообзоре матча Реал – Эльче – 2:2

Реал в хорошем положении, но сейчас наступила самая важная часть сезона – когда выигрываются титулы. Севилья тоже упустила хорошую возможность. Это был безумный день", – цитирует Анчелотти RMadridHome.

Несмотря на ничью, Реал продолжает лидировать в таблице после 22 туров Ла Лиги, оторвавшись от ближайшего преследователя на 4 очка.

Реал в компенсированное время спас ничью с Эльче, отыгравшись с 0:2 – исторический промах и травма Бензема