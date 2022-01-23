Анчелотти – о спасении Реала против Эльче: "Это был проигранный матч"
21:45 - Читати українською
Главный тренер Реала Карло Анчелотти прокомментировал осечку своей команды в матче с Эльче (2:2).
завершено
82’ Лука Модрич
90+2’ Эдер Милитао
Лукас Бойе 42’
Пере Милья 76’
42’ Лукас Бойе
76’ Пере Милья
82’ Лука Модрич
90+2’ Эдер Милитао
"Это был проигранный матч, но мы не опустили руки и хорошо отреагировали. Однако мы не можем быть рады сегодняшнему результату.
Невероятная развязка в видеообзоре матча Реал – Эльче – 2:2
Реал в хорошем положении, но сейчас наступила самая важная часть сезона – когда выигрываются титулы. Севилья тоже упустила хорошую возможность. Это был безумный день", – цитирует Анчелотти RMadridHome.
Несмотря на ничью, Реал продолжает лидировать в таблице после 22 туров Ла Лиги, оторвавшись от ближайшего преследователя на 4 очка.
Реал в компенсированное время спас ничью с Эльче, отыгравшись с 0:2 – исторический промах и травма Бензема
Комментарии
0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter