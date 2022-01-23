Головний тренер Реала Карло Анчелотті прокоментував осічку своєї команди у матчі з Ельче (2:2).

"Це був програний матч, але ми не опустили руки та добре відреагували. Однак ми не можемо бути раді сьогоднішньому результату.

Неймовірна розв'язка у відеоогляді матчу Реал – Ельче – 2:2

Реал у хорошому становищі, але зараз настала найважливіша частина сезону – коли виграються титули. Севілья теж прогавила хорошу можливість. Це був шалений день", – цитує Анчелотті RMadridHome.

Попри нічию, Реал продовжує лідирувати у таблиці після 22-х турів Ла Ліги, відірвавшись від найближчого переслідувача на 4 очки.

Реал у компенсований час врятував нічию з Ельче, відігравшись з 0:2 – історичний промах і травма Бензема