Ачнелотті – про порятунок Реала проти Ельче: "Це був програний матч"
21:44 - Читать на русском
Головний тренер Реала Карло Анчелотті прокоментував осічку своєї команди у матчі з Ельче (2:2).
завершено
82’ Лука Модріч
90+2’ Едер Мілітао
Лукас Бойє 42’
Пере Мілья 76’
42’ Лукас Бойє
76’ Пере Мілья
82’ Лука Модріч
90+2’ Едер Мілітао
"Це був програний матч, але ми не опустили руки та добре відреагували. Однак ми не можемо бути раді сьогоднішньому результату.
Неймовірна розв'язка у відеоогляді матчу Реал – Ельче – 2:2
Реал у хорошому становищі, але зараз настала найважливіша частина сезону – коли виграються титули. Севілья теж прогавила хорошу можливість. Це був шалений день", – цитує Анчелотті RMadridHome.
Попри нічию, Реал продовжує лідирувати у таблиці після 22-х турів Ла Ліги, відірвавшись від найближчого переслідувача на 4 очки.
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