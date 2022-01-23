Роскошную возможность в первом тайме упустил Бензема, который не сумел реализовать пенальти, это был первый промах с отметки для Карима в футболке Реала.

Лунин получил неожиданный вариант с грандом АПЛ – Реал выставил заоблачный ценник

Футболисты Эльче наказали мадридцев за такую расточительность двумя голами. Однако Карло Анчелотти все же сумел достучаться до своих подопечных, и за 10 минут до финального свистка "сливочные" вырвали ничью.

После 22-х туров Примеры Реал продолжает лидировать, Эльче – 15-й.

Реал в компенсированное время спас ничью с Эльче, отыгравшись с 0:2 – исторический промах и травма Бензема