Невероятная развязка в видеообзоре матча Реал – Эльче – 2:2
21:15 - Читати українською
Реал принимал Эльче в рамках 22 тура Ла Лиги. Смотрите видеообзор матча на Футбол 24.
завершено
82’ Лука Модрич
90+2’ Эдер Милитао
Лукас Бойе 42’
Пере Милья 76’
42’ Лукас Бойе
76’ Пере Милья
82’ Лука Модрич
90+2’ Эдер Милитао
Роскошную возможность в первом тайме упустил Бензема, который не сумел реализовать пенальти, это был первый промах с отметки для Карима в футболке Реала.
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Футболисты Эльче наказали мадридцев за такую расточительность двумя голами. Однако Карло Анчелотти все же сумел достучаться до своих подопечных, и за 10 минут до финального свистка "сливочные" вырвали ничью.
После 22-х туров Примеры Реал продолжает лидировать, Эльче – 15-й.
Реал в компенсированное время спас ничью с Эльче, отыгравшись с 0:2 – исторический промах и травма Бензема
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