Абреу обновил мировой рекорд по количеству смененных клубов

Уругвайский нападающий Себастьян Абреу подписал контракт с Бостон Ривер.

Себастьян Абреу решил возобновить карьеру и стал игроком Бостон Ривер, сообщает AS.

Абреу установил рекорд по количеству смененных клубов в течении игровой карьеры

Таким образом, на счету 43-летнего уругвайца это уже 29-й клуб за игровую карьеру.

Кроме своего рекорда, игрок также известный по выступлениям в составе сборной Уругвая и голом паненку в серии пенальти матча 1/4 ЧМ-2010 против сборной Ганы, в котором уругвайцы получили драматическую победу.

За свою карьеру игрока Абреу 4 раза становился чемпионом Уругвая, 2 раза выигрывал чемпионат Аргентины и 1 раз – Сальвадора. В составе сборной Уругвая, за которую он сыграл 70 матчей и забил 26 голов, Себастьян выиграл Копа Америка в 2011 году.

26 апреля 2019 Абреу на полтора месяца стал тренером сальвадорской Санта Текла, и уже через четыре дня после начала работы выиграл Кубок Сальвадора.

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