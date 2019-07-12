Абреу поновив світовий рекорд за кількістю змінених клубів

Уругвайський нападник Себастьян Абреу підписав контракт з Бостон Рівер.

Себастьян Абреу вирішив відновити кар'єру і став гравцем Бостон Рівер, повідомляє AS.

Абреу встановив рекорд за кількістю змінених клубів впродовж ігрової кар'єри

Таким чином, на рахунку 43-річного уругвайця це вже 29-й клуб за ігрову кар'єру.

Окрім свого рекорду, гравець також відомий за виступами у складі збірної Уругваю та голом паненкою у серії пенальті матчу 1/4 ЧС-2010 проти збірної Гани, в якому уругвайці здобули драматичну перемогу.

За свою кар'єру гравця Абреу 4 рази ставав чемпіоном Уругваю, 2 рази вигравав чемпіонат Аргентини і 1 раз – Сальвадора. У складі збірної Уругваю, за яку він зіграв 70 матчів і забив 26 голів, Себастьян виграв Копа Амеріка в 2011 році.

26 квітня 2019 року Абреу на півтора місяця став тренером сальвадорської Санта Текла, і вже через чотири дні після початку роботи виграв Кубок Сальвадора.

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