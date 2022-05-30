Отныне Роман Абрамович больше не имеет никакого отношения к Челси. Новыми владельцами шестикратного чемпиона Англии стал американский консорциум во главе с Тоддом Бёли и Clearlake Capital Group. Соглашение одобрено всеми необходимыми инстанциями, говорится в заявлении на официальном сайте Челси.

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Тодд Бёли и Clearlake Capital Group получили равноправное управление клубом, но именно 48-летний американский миллиардер стал руководителем холдинговой компании. Бизнесмен не является новичком в спорте – Бёли со своим партнером Марком Уолтером являются совладельцами бейсбольного Лос-Анджелес Доджерс, а также баскетбольных Лос-Анджелес Лейкерс и Лос-Анджелес Спаркс.

Ранее сообщалось, что стоимость сделки составит 2,5 млрд фунтов. Часть этой суммы пойдет на реконструкцию стадиона и инфраструктурных объектов, часть – на благотворительность. Абрамовичу, вынужденному продать клуб из-за санкций, наложенных на олигарха после полномасштабного нападения России на Украину, не достанется ничего.

Абрамович купил лондонский клуб в 2003 году. За это время пенсионеры выиграли две Лиги чемпионов, пять титулов АПЛ, пять Кубков Англии, две Лиги Европы, Суперкубок УЕФА и Клубный чемпионат мира.

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