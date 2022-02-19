Британия немедленно отозвала все так называемые "золотые визы" граждан Российской Федерации, сообщает Sky.

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Это серьезная привилегия для иностранцев, инвестировавших в британскую экономику более 2 млн фунтов. "Золотая виза" позволяла ускорить и упростить получение вида на жительство. Теперь эта возможность отпала для российских олигархов (официального списка фамилий нет), среди которых и владельцы английских клубов. Двое самых заметных – Роман Абрамович (Челси) и Алишер Усманов (имеет долю в Эвертоне).

Великобритания приняла это решение на фоне очередного ухудшения ситуации на границе России и Украины.

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