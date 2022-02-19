Абрамович и Усманов потеряли привилегию в Британии – российские владельцы клубов АПЛ расплачиваются за агрессию Путина
Российские олигархи ощущают пагубные последствия действий своего государства, скапливающего войска вблизи границы с Украиной.
Британия немедленно отозвала все так называемые "золотые визы" граждан Российской Федерации, сообщает Sky.
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Это серьезная привилегия для иностранцев, инвестировавших в британскую экономику более 2 млн фунтов. "Золотая виза" позволяла ускорить и упростить получение вида на жительство. Теперь эта возможность отпала для российских олигархов (официального списка фамилий нет), среди которых и владельцы английских клубов. Двое самых заметных – Роман Абрамович (Челси) и Алишер Усманов (имеет долю в Эвертоне).
Великобритания приняла это решение на фоне очередного ухудшения ситуации на границе России и Украины.
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