Російські олігархи відчувають згубні наслідки дій своєї держави, яка скупчує війська поблизу кордону з Україною.

Британія негайно відкликала усі так звані "золоті візи" громадян Російської Федерації, інформує Sky.

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Це серйозний привілей для іноземців, які інвестували у британську економіку понад 2 млн фунтів. "Золота віза" дозволяла прискорити і спростити отримання виду на проживання. Тепер ця можливість відпала для російських олігархів (офіційного списку прізвищ немає), серед яких і власники англійських клубів. Двоє найпомітніших – Роман Абрамович (Челсі) та Алішер Усманов (має частку у Евертоні).

Британія ухвалила це рішення на тлі чергового погіршення ситуації на кордоні Росії та України.

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