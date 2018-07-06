Абидаль опубликовал фото с кузеном, который был донором печени при трансплантации

Экс-футболист Барселоны Эрик Абидаль окончательно развеял слухи о нелегальной покупку печени для трансплантации.

В своем Instagram Абидаль опубликовал фото с кузеном, который и стал донором печени при трансплантации.

"Этой фотографией я выражаю уважение к моему кузену Жерару и хочу защитить его честь. Я публично осуждаю СМИ, сомневающихся в законности проведенного хирургического вмешательства.

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Прекратите! Я требую уважения к себе, ко всем, кого коснулась моя болезнь и ко всем, кто сейчас находится в подобной ситуации", – написал Абидаль.

Добавим, что Абидалю пересадили печень в 2012 году для преодоления рака. В то время Барселона отметила, что печень была подарена кузеном игрока Жераром.

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Напомним, ранее в СМИ появилась информация якобы экс-президент Барселоны Сандро Росель нелегально приобрел печень для трансплантации Абидалю.