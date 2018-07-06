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Абидаль опубликовал фото с кузеном, который был донором печени при трансплантации

5 июля 23:00 59 Читати українською
Абидаль опубликовал фото с кузеном, который был донором печени при трансплантации
Эрик Абидаль / stadiumastro

Экс-футболист Барселоны Эрик Абидаль окончательно развеял слухи о нелегальной покупку печени для трансплантации.

В своем Instagram Абидаль опубликовал фото с кузеном, который и стал донором печени при трансплантации.

"Этой фотографией я выражаю уважение к моему кузену Жерару и хочу защитить его честь. Я публично осуждаю СМИ, сомневающихся в законности проведенного хирургического вмешательства.

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Прекратите! Я требую уважения к себе, ко всем, кого коснулась моя болезнь и ко всем, кто сейчас находится в подобной ситуации", – написал Абидаль.

Добавим, что Абидалю пересадили печень в 2012 году для преодоления рака. В то время Барселона отметила, что печень была подарена кузеном игрока Жераром.

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Напомним, ранее в СМИ появилась информация якобы экс-президент Барселоны Сандро Росель нелегально приобрел печень для трансплантации Абидалю.

Con la publicación de esta imagen quiero pedir respeto hacia mi primo Gerard y defender su honorabilidad. Denuncio públicamente la actitud de algunos medios que siguen poniendo en duda la legalidad de una intervención que me salvó la vida. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ¡Basta ya! Pido respeto para todos los que hemos pasado o están pasando por una situación similar. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ --------------- ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ With this image, I want to show my respect for my cousin, Gerard, and defend his honour. I wish to publicly condemn the attitude of some media outlets who are suggesting any doubt in the legality of the intervention which saved my life. Stop now! I request respect for myself and everyone affected personally by this stage of my life, and for anyone else in a similar situation. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

Допис, поширений E.Abidal Official (@abi22ericabidal)

Теги
Мир Эрик Абидаль Эрик Абидаль
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