"Мне кроме Ярмоленко и Яремчука, вообще не понравилось, как кто-то сыграл на Евро-2020. Ярмола, от которого никто не ожидал, выдал лучшее. И Яремчук отлично сыграл, как нападающий, считаю.

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Мне вообще нравится его стиль игры. Давно в Украине не было такого ярко выраженного нападающего. А вся остальная сборной... Зина дал хорошую игру со шведами, но до этого...", – поделился Воронин в шоу Миля на YouTube.

Напомним, что сборная Украины на Евро-2020 дошла до 1/4 финала. Ярмоленко и Яремчук стали лучшими бомбардирами команды на турнире, забив по 2 гола.

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