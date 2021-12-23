"А вся остальная сборная...": Воронин остался впечатлен только двумя игроками Украины на Евро-2020
Бывший форвард сборной Украины Андрей Воронин достаточно резко прокомментировал выступление "сине-желтых" на Евро-2020.
"Мне кроме Ярмоленко и Яремчука, вообще не понравилось, как кто-то сыграл на Евро-2020. Ярмола, от которого никто не ожидал, выдал лучшее. И Яремчук отлично сыграл, как нападающий, считаю.
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Мне вообще нравится его стиль игры. Давно в Украине не было такого ярко выраженного нападающего. А вся остальная сборной... Зина дал хорошую игру со шведами, но до этого...", – поделился Воронин в шоу Миля на YouTube.
Напомним, что сборная Украины на Евро-2020 дошла до 1/4 финала. Ярмоленко и Яремчук стали лучшими бомбардирами команды на турнире, забив по 2 гола.
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