"Мені, окрім Ярмоленка та Яремчука, взагалі не сподобалося, як хтось зіграв на Євро-2020. Ярмола, від якого ніхто не очікував, видав найкраще. І Яремчук чудово зіграв, як нападник, вважаю.

"Я два дні не міг навіть спокійно ходити": Маліновський зізнався, які проблеми мав після одного з матчів на Євро-2020

Мені взагалі подобається його стиль гри. Давно в Україні не було такого яскраво вираженого нападаника. А вся решта збірної... Зіна дав гарну гру зі шведами, але до цього...", – поділився Воронін у шоу Миля на YouTube.

Нагадаємо, що збірна України на Євро-2020 дійшла до 1/4 фіналу. Ярмоленко та Яремчук стали найкращими бомбардирами команди на турнірі, забивши по 2 голи.

Результати жеребкування Ліги націй: Україна не повинна нарікати на суперників, унікальна зустріч, група смерті в еліті