"Я два дня не мог даже спокойно ходить": Малиновский признался, какие проблемы имел после одного из матчей на Евро-2020
Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский рассказал о проблемах со здоровьем во время Евро-2020.
"На Евро-2020 я выжал максимум из того, что мог сделать. Потому что Андрей Шевченко понимал, что у меня есть проблема. Она заключалась не в том, могу ли я играть или нет. Я не мог тренироваться в полную силу. Если не работаешь на полную... если бы я так тренировался, то вообще не мог бы играть в матчах.
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Со Швецией я сыграл тридцать минут, но в дополнительное время у меня уже были проблемы и после этого матча я два дня не мог даже спокойно ходить. Поэтому меня не было в заявке с Англией, потому что я не мог играть. Я очень хотел сыграть на Евро.
Мне когда-то вырезали аппендицит, и после этого образовался рубец. Была небольшая грыжа и этот рубец давил мне, правая сторона вообще не работала. Я ничего не мог делать правой ногой, даже пас не мог отдать. На тренировках любое движение правой ногой или скручивание – это было очень больно. Ментально я уже все понимал, потому что восемь месяцев играл с этой проблемой. Сейчас нужно перестраиваться, нужно быть креативнее", – признался Малиновский в программе Пресинг на YouTube.
Напомним, Руслан отправился на Евро-2020 с проблемами со здоровьем и не отличился результативными действиями на турнире. Сборная Украины добралась до 1/4 финала турнира.