"Только у нас может такое быть. Скоро играть, а у нас нет тренера. Сейчас вдруг назначили Ротаня, он выкопал Коноплянку. А чего с улицы не взять? Я уже устал говорить, что в сборную Украины люди должны попадать, а у нас просто берут. В нашей сборной были уже все.

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Во-первых, ему надо доказать с Александрией. Я не уверен, что у него что-то там получится. Если получится, то я буду не прав, но такое у меня ощущение по первой игре. Металлист 1925 для них оказался сильным соперником

Ротань реально еще ничего не доказал. Он хороший футболист и нормальный парень, но почему в сборную? Давайте еще с улицы кого-то возьмем. Ротань три команды тренирует, он уже Лобановского превзошел. Когда такое происходит, не ждите хорошего результата, может быть только случайность", – сказал Леоненко на собственном YouTube-канале.

Напомним, что Ротань является главным тренером Александрии и молодежной сборной Украины. Из-за отсутствия наставника у национальной команды Руслан Петрович еще и будет исполнять эти обязанности во главе "сине-желтых" в игре с Англией.

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