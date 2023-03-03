Голкипер Динамо Георгий Бущан, скорее всего, не будет защищать ворота сборной Украины в поединке отбора к Евро-2024 против Англии.

По информации ТаТоТаке, участие Бущана в матче квалификации на Евро-2024 почти невозможно. Первая причина – восстановление Георгия после операции по удалению межпозвоночной грыжи.

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По оптимальным прогнозам, вратарь вернется в общую группу в середине марта, но вряд ли успеет набрать оптимальную форму до 26 марта. Другая же заключается в отсутствии британской визы. Когда документы динамовцев подавались на оформление виз, Георгий отправлялся на операцию в Мюнхен.

Заметим, что Бущан в текущем сезоне сыграл 13 поединков, в которых пропустил 17 голов, а в 5 матчах удержал ворота на замке.

К слову, в матче против Англии, который состоится 26 марта на Уэмбли, точно не сыграет травмированный Николай Шапаренко. Под большим сомнением участие Ильи Забарного и Андрея Ярмоленко, у которых тоже проблемы со здоровьем.

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