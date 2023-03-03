"Тільки в нас може таке бути. Скоро грати, а в нас немає тренера. Зараз раптом призначили Ротаня, він відкопав Коноплянку. А чого з вулиці не взяти? Я вже втомився говорити, що в збірну України люди повинні потрапляти, а у нас просто беруть. У нашій збірній були вже всі.

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По-перше, йому треба довести з Олександрією. Я не впевнений, що в нього щось там вийде. Якщо вийде, то я буду неправий, але таке в мене відчуття по першій грі. Металіст 1925 для них виявився сильним суперником

Ротань реально ще нічого не довів. Він хороший футболіст і нормальний хлопець, але чому в збірну? Давайте, ще з вулиці когось візьмемо. Ротань три команди тренує, він уже Лобановського перевершив. Коли таке відбувається, не чекайте хорошого результату, може бути тільки випадковість", – сказав Леоненко на власному YouTube-каналі.

Нагадаємо, що Ротань є головним тренером Олександрії та молодіжної збірної України. Через відсутність наставника у національної команди Руслан Петрович ще й виконуватиме ці обов'язки на чолі "синьо-жовтих" у грі з Англією.

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