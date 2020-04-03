Шутков выделил самых талантливых голкиперов Шахтера

Бывший вратарь "горняков" Дмитрий Шутков поделился мыслями относительно перспективных голкиперов клуба.

"В прошлые годы я бы выделил Яна Лаштувку. Вратарь с прекрасными качествами. Стипе Плетикоса прекрасно играл в сборной, но в Шахтере у него не сложилось.

"Шахтер на голову выше Динамо": Несмачный раскритиковал Михайличенко за отсутствие прогресса

Много перспектив и авансов было у Богдана Шуста. Отлично вписался в Шахтер Александр Рыбка. В 2011 году, кажется, его даже лучшим вратарем страны признавали. Но история с мочегонным препаратом сыграла злую шутку и он получил дисквалификацию.

Сейчас у Андрея Пятова за спиной хорошие дублеры. Не хочется называть много имен, чтобы у ребят звездная болезнь не началась. Но Анатолия Трубина все же выделю. Помню его, когда он еще в шестилетнем возрасте пришел в Шахтер. Он ответственный парень, и похвала не должна его испортить", – рассказал Шутков в комментарии изданию Zbirna.com.

Напомним, Дмитрий – воспитанник донецкого футбола. Всю свою карьеру провел в Шахтере (с 1989 по 2008 г.). Сейчас работает тренером вратарей в академии "горняков".

Динамо – в топ-5 Европы по важному показателю, Шахтер – вторая самая низкая команда континента