Смотрим, кто лучше всего умеет зарабатывать на продаже футболистов в современном футболе.

Лучше всего продают футболистов португальцы – в списке целых три клуба из Примейры. Дополняют их топовые фабрики из Хорватии, Австрии и известные замечательными скаутами клубы из элитных чемпионатов.

1. Бенфика: 667,28 млн евро (Фелиш, Нуньес, Диаш, Эдерсон, Витсель)

2. Порту: 629,02 млн евро (Милитао, Диас, Мангаля, Хамес, Витинья)

3. Аякс: 453,03 млн евро (де Йонг, де Лигт, Мартинес, Санчес, Зиеш)

4. Лилль: 414,4 млн евро (Пепе, Осимхен, Ботман, Азар, Леау)

5. Удинезе: 342,07 млн ​​евро (де Пауль, Мерет, Алексис, Фиоре, Муссо)

6. Зальцбург: 315, 34 млн евро (Аронсон, Адейеми, Дака, Кейта, Мвепу)

7. Динамо Загреб: 285,75 млн евро (Пьяца, Ольмо, Модрич, Гвардиол, Бенкович)

8. Спортинг: 282,91 млн евро (Фернандеш, Мариу, Мендеш, Слимани, Нани)

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