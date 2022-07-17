Дивимося, хто найкраще вміє заробляти з продажу футболістів у сучасному футболі.

Найкраще продають футболістів португальці – у списку аж три клуби з Прімейри. Доповнюють їх топові фабрики з Хорватії, Австрії та відомі чудовими скаутами клуби з елітних чемпіонатів.

1. Бенфіка: 667,28 млн євро (Феліш, Нуньєс, Діаш, Едерсон, Вітсель)

2. Порту: 629,02 млн євро (Мілітао, Діас, Мангаля, Хамес, Вітінья)

3. Аякс: 453,03 млн євро (де Йонг, де Лігт, Мартінес, Санчес, Зієш)

4. Лілль: 414,4 млн євро (Пепе, Осімхен, Ботман, Азар, Леау)

5. Удінезе: 342,07 млн євро (де Пауль, Мерет, Алексіс, Фіоре, Муссо)

6. Зальцбург: 315, 34 млн євро (Аронсон, Адеємі, Дака, Кейта, Мвепу)

7. Динамо Загреб: 285,75 млн євро (П'яца, Ольмо, Модріч, Гвардіол, Бенковіч)

8. Спортінг: 282,91 млн євро (Фернандеш, Маріу, Мендеш, Слімані, Нані)

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