"У нас есть договор с УПЛ, согласно которому мы могли показать бесплатно матчи первых шести туров, а дальше ожидать обновлений от УПЛ относительно модели дистрибуции следующих туров в соответствии с решением клубов. Теперь мы и другие платформы ждем такого же разрешения на бесплатный показ седьмого тура. Оно будет получено в ближайшие часы.

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Вчера состоялась большая конструктивная встреча представителей клубов УПЛ, на которой были представлены модели распространения контента УПЛ-ТВ в сезоне 2023/24. Сейчас клубы детально изучают каждый из ключевых вариантов, и должны консолидированно выбрать путь развития, который их устраивает и проголосовать за него. Надеемся, что это голосование состоится в ближайшие дни.

После этого УПЛ выйдет с заявлением, в каком формате будет происходить показ матчей в дальнейшем. То есть, еще седьмой тур будет показан бесплатно, а дальше все зависит от голосования клубов УПЛ", – поделился Панченко в комментарии Tribuna.

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