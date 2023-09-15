"У нас є договір з УПЛ, згідно з яким ми могли показати безплатно матчі перших шести турів, а далі очікувати оновлень від УПЛ стосовно моделі дистрибуції наступних турів відповідно до рішення клубів. Тепер ми та інші платформи чекаємо такого ж дозволу на безкоштовний показ сьомого туру. Він буде отриманий в найближчі години.

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Вчора відбулась велика конструктивна зустріч представників клубів УПЛ, на якій були представлені моделі розповсюдження контенту УПЛ-ТБ в сезоні 2023/24. Наразі клуби детально вивчають кожен з ключових варіантів, і мають консолідовано вибрати шлях розвитку, який їх влаштовує і проголосувати за нього. Сподіваємось, що це голосування відбудеться найближчими днями.

Після цього УПЛ вийде з заявою, в якому форматі відбуватиметься показ матчів надалі. Тобто, ще сьомий тур буде показаний безплатно, а далі все залежить від голосування клубів УПЛ", – поділився Панченко в коментарі Tribuna.

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