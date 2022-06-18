Еще в декабре 2021 года Джака получил предупреждение в матче с Лидсом за то, что задерживал время, не отходя от мяча и не давая сопернику разыграть штрафной удар.

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Как сообщает SportBible, в это время кто-то поставил 52 тысячи фунтов, что в последние 10 минут будет показана желтая карточка – выигрыш составил 250 тысяч. Дело сейчас находится в главном британском органе по борьбе с организованной преступностью. Главной проблемой следствия есть то, что ставку сделали на бирже, где игроки могут обмениваться своими лотами.

Добавим, что Джака после перехода в Арсенал из Боруссии М в 2016 году получил 52 желтые карточки.

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