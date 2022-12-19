"Это нам можно с легкостью вершить судьбы великих футболистов, потому что на нас нет давления ответственности. А здесь речь идет о возможности заработать для клуба сумасшедшие средства по украинским меркам. Фреда продали в МЮ за 60 млн евро. Раз во сколько лет случается такой Фред? Раз в три, пять, десять?

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Правы ли руководители Шахтера со своими экономическими запросами? Покажет только время. Всех рассудит время и реальность. Ведь еще летом я был убежден, что за 30 млн евро Мудрика нужно продавать, а сейчас уже 50-60 млн не кажутся невероятными", – рассказал Вацко в интервью Українському футболу.

Напомним, в сезоне 2022/23 вингер Шахтера провел 18 поединков, успел отличиться 10 голами и 8 ассистами. Благодаря своим выступлениям Мудрик привлек немалое количество европейских грандов. Ближе к подписанию украинца лондонский Арсенал.

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