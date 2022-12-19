"Це нам можна з легкістю чинити долі великих футболістів, бо на нас немає тиску відповідальності. А тут йдеться про можливість заробити для клубу божевільні кошти за українськими мірками. Фреда продали до МЮ за 60 млн євро. Раз у скільки років трапляється такий Фред? Раз на три, п'ять, десять?

"Арсеналу доведеться бити свій рекорд, щоб підписати Мудрика": інсайдер попередив лондонців про "жадібність" Шахтаря

Чи мають рацію керівники Шахтаря зі своїми економічними запитами? Покаже лише час. Усіх розсудить час та реальність. Адже ще влітку я був переконаний, що за 30 млн євро Мудрика потрібно продавати, а зараз уже 50-60 млн не здаються неймовірними", – розповів Вацко в інтерв'ю Українському футболу.

Нагадаємо, у сезоні 2022/23 вінгер Шахтаря провів 18 поєдинків, встиг відзначитись 10 голами й 8 асистами. Завдяки своїм виступам Мудрик привернув увагу чималої кількості європейських грандів. Найближче до підписання українця лондонський Арсенал.

Мудрик на роздоріжжі, Арсенал – далеко не єдиний, несподіваний варіант у Ла Лізі