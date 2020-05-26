toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Франция
УКРАИНА КОРОНАВИРУС УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ БОРУССИЯ ДОРТМУНД - БАВАРИЯ

400 французских фанатов похулиганили на матче в Страсбурге – дерзкое нарушение карантина

13:28 39 Читати українською
400 французских фанатов похулиганили на матче в Страсбурге – дерзкое нарушение карантина
Французские фанаты / Фото ФК ПСЖ

Франция находится в топ-10 стран по количеству случаев инфицирования коронавирусом, но определенные местные фанаты не считают это проблемой.

В Страсбурге на матч местных любительских команд Ньоф и Хотепьер собралось около 400 болельщиков, сообщает L`Equipe.

Зидан нарушил карантин, самовольно покинув Мадрид

Очевидно, этот поединок не был согласован с властями и полицией, поэтому никакие карантинные нормы не были соблюдены. Более того, фаны победителей после финального свистка выбежали на поле и толпой начали поздравлять своих любимцев.

Местные власти осудили такое наглое нарушение карантина, полиция обещала наказать организаторов поединка.

Бундесліга вчить Європу виходити з карантину – як відновити сезон з хворими футболістами та на фоні скандалів

blog_ava
Главные новости футбола 25 мая: УПЛ вернется уже в этот уик-энд, тяжелая травма Ибрагимовича
07:00
269
Теги
Франция коронавирус
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
4
час
:
16
мин
Боруссия Дортмунд
19:30
Бавария
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук