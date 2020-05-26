400 французских фанатов похулиганили на матче в Страсбурге – дерзкое нарушение карантина

Франция находится в топ-10 стран по количеству случаев инфицирования коронавирусом, но определенные местные фанаты не считают это проблемой.

В Страсбурге на матч местных любительских команд Ньоф и Хотепьер собралось около 400 болельщиков, сообщает L`Equipe.

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Очевидно, этот поединок не был согласован с властями и полицией, поэтому никакие карантинные нормы не были соблюдены. Более того, фаны победителей после финального свистка выбежали на поле и толпой начали поздравлять своих любимцев.

Местные власти осудили такое наглое нарушение карантина, полиция обещала наказать организаторов поединка.

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